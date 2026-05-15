Польша запустила собственную систему разведывательных спутников

Interia: польские спутники впервые засняли объекты на территории России
Польша ввела в строй систему из четырех разведывательных микроспутников MikroSAR. Об этом сообщило минобороны республики в Х.

«Всего через год после подписания контракта Польша ввела в эксплуатацию систему MikroSAR — одну из самых быстро реализованных спутниковых программ в мире», — говорится в сообщении.

Стоимость контракта с компанией ICEYE составила 860 млн злотых (около $235 млн).

Президент ICEYE Polska Витольд Виткович в интервью изданию Interia, система позволяет получать разведданные практически в режиме реального времени. В качестве демонстрации этой способности были предоставлены снимки базы Северного флота в порту Гаджиево Мурманской области.

3 мая SVT сообщил, что Швеция впервые запустила в космос свой спутник для разведки военных целей на территории России. В публикации отмечается, что запуск был произведен с авиабазы Ванденберг в Калифорнии, он был выполнен космической компанией SpaceX. По данным журналистов, спутник выйдет на свою орбиту приблизительно через месяц.

Ранее сообщалось, что Россия может заниматься разработкой оружия против Starlink.

 
