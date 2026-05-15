В МИД РФ предупредили о негативных последствиях выхода Молдавии из СНГ

Дмитрий Дудо/РИА Новости

Решение властей Молдавии выйти из Содружества Независимых Государств (СНГ) будет иметь негативные последствия для граждан республики. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте министерства иностранных дел РФ.

В публикации отмечается, что 15 мая в Минске состоялось 40-е заседание Консультативного комитета руководителей правовых служб внешнеполитических ведомств стран — членов СНГ. Российскую делегацию возглавил директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин.

Участники встречи, в том числе, обсудили запуск в СНГ юридических процедур, связанных с выходом Молдавии из содружества.

«Констатированы негативные последствия такого выхода для граждан Молдавии, поскольку эта страна не сможет оставаться участником документов ограниченного состава, то есть открытых только для государств — участников СНГ», — подчеркивается в тексте.

В марте молдавский парламент предварительно одобрил законопроекты о денонсации соглашения о создании СНГ и устава организации. 15 апреля министр иностранных дел республики Михай Попшой объявил, что страна официально выйдет из Содружества Независимых Государств весной 2027 года. По словам дипломата, Кишинев уже направил соответствующее уведомление в секретариат в Минске.

Ранее в Кремле прокомментировали решение Молдавии отказаться от членства в СНГ.

 
