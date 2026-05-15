Путин рассказал, насколько вырос ВВП в марте

В целом ВВП России в марте вырос на 1,8 %. Об этом на совещании с правительством по экономическим вопросам заявил президент РФ Владимир Путин.

«Меры, решения, реализованные за последнее время Правительством Российской Федерации, начали давать определенный, скажем так, сдержанно скажем, но все-таки определенный результат положительный», — сказал он.

Российский лидер отметил, что прирост промышленного производства в марте составил +2,3%, а обрабатывающая промышленность росла более высокими темпами – 3 %.

В ходе совещания Путин попросил кабмин и в дальнейшем уделять первостепенное внимание вопросам поддержки экономического роста, чтобы наметившаяся положительная динамика в экономике закреплялась, а экономический рост становился более основательным и устойчивым.

В начале января Путин поручил обеспечить восстановление в 2026 году темпов роста экономики России. Реализацией поручения президента займется Центробанк совместно с властями регионов. Они должны обеспечить восстановление в текущем году темпов роста экономики, инвестиционной активности и решение структурных проблем в отраслях экономики с учетом необходимости удержания уровня инфляции по состоянию на конец года в диапазоне, соответствующем прогнозу ЦБ (4-5%).

Ранее Путин назвал причины снижения ВВП.

 
