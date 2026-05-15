Политолог раскрыл последствия политических скандалов на Украине

Череда громких политических скандалов на Украине, включая арест экс-руководителя президентского офиса Андрея Ермака и интервью бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского, не внесут серьёзных изменений в политику Киева, считает член Совета Международного движения «Другая Украина» Василь Вакаров. Риторика настроенного на продолжение войны украинского лидера останется неизменной, заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Получается, что политика Зеленского будет продолжаться, он настроен на продолжение войны. И на сегодняшний день я не вижу никаких изменений ни в действиях, ни даже в риторике. Украина намерена продолжать войну на протяжении месяцев, а может быть и лет», ― подчеркнул Вакаров.

С помощью разгоревшейся шумихи США сумели показать Зеленскому своё положение, как хозяина, которому он должен подчиняться – Вашингтон сумел сильно надавить на него, считает эксперт. При этом скандалы усилили влияние группы нардепа Давида Арахамии в парламенте и фракции Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), считает специалист.

«Поэтому определённые колебания в украинской политике на фоне политических скандалов всё-таки произошли», ― заключил он.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что скандал вокруг бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака может сократить европейскую военную помощь Киеву. Подозрения Ермака в коррупции бросают тень на Зеленского, поэтому ситуация может быть негативно воспринята в Европе, полагает он.

Ранее на Украине предположили позицию Зеленского по коррупционному скандалу.