Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Политика

Политолог раскрыл последствия политических скандалов на Украине

Политолог Вакаров: громкие скандалы на Украине не изменят риторику Зеленского
Alina Smutko/Reuters

Череда громких политических скандалов на Украине, включая арест экс-руководителя президентского офиса Андрея Ермака и интервью бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского, не внесут серьёзных изменений в политику Киева, считает член Совета Международного движения «Другая Украина» Василь Вакаров. Риторика настроенного на продолжение войны украинского лидера останется неизменной, заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Получается, что политика Зеленского будет продолжаться, он настроен на продолжение войны. И на сегодняшний день я не вижу никаких изменений ни в действиях, ни даже в риторике. Украина намерена продолжать войну на протяжении месяцев, а может быть и лет», ― подчеркнул Вакаров.

С помощью разгоревшейся шумихи США сумели показать Зеленскому своё положение, как хозяина, которому он должен подчиняться – Вашингтон сумел сильно надавить на него, считает эксперт. При этом скандалы усилили влияние группы нардепа Давида Арахамии в парламенте и фракции Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), считает специалист.

«Поэтому определённые колебания в украинской политике на фоне политических скандалов всё-таки произошли», ― заключил он.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что скандал вокруг бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака может сократить европейскую военную помощь Киеву. Подозрения Ермака в коррупции бросают тень на Зеленского, поэтому ситуация может быть негативно воспринята в Европе, полагает он.

Ранее на Украине предположили позицию Зеленского по коррупционному скандалу.

 
Теперь вы знаете
Обычные лекарства могут помешать получить водительские права. От чего отказаться перед анализом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!