На Западе назвали причину выхода интервью Карлсона с бывшим пресс-секретарем Зеленского

JW: Карлсон выпустил интервью с Мендель из-за ухудшения позиции Зеленского
Axel Schmidt/Reuters

Американский журналист Такер Карлсон выпустил интервью с бывшим пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского Юлией Мендель в связи с резким ухудшением позиций украинского лидера в западных правящих кругах. Так считает немецкое издание Junge Welt.

Газета напомнила, что в интервью Мендель обвинила президента Украины в коррупции и диктатуре.

«Тот факт, что Карлсон решил опубликовать интервью, вероятно, говорит о значительном ухудшении положения Зеленского, по крайней мере, в республиканских кругах США», — указывается в статье.

В статье подчеркивается, что публикация интервью с Мендель приобретает особое значение на фоне расследования коррупционных скандалов и обнародования аудиозаписей по делу предпринимателя Тимура Миндича, на которых, предположительно, содержится голос и Зеленского.

До этого британский политик Джордж Гэллоуэй заявил, что коррупционный скандал на Украине стал персональным ударом главы Белого дома Дональда Трампа по украинскому лидеру.

Ранее Зеленского «поставили» в очередь после Ермака.

 
