Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Политика

Президент Финляндии призвал вести «неудобные разговоры» о завершении конфликта на Украине

Стубб призвал вести неудобные разговоры о завершении конфликта на Украине
IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости вести «трудные и неудобные» разговоры о завершении конфликта на Украине. Об этом сообщает Yle.

Стубб заявил, что переговоры с Россией должны начаться только тогда, когда Украина окажется в «сильной позиции». Кроме того, ведущая диалог с Россией сторона должна иметь мандат от Брюсселя и Киева, утверждает политик.

«Чтобы закончить войну, иногда необходимо вести трудные и неудобные разговоры», – констатировал Стубб.

В конце апреля президент Финляндии Александр Стубб выразил уверенность, что «придет время», когда ЕС надо будет «открыть» каналы коммуникации с Россией. По его словам, важным вопросом остается то, кто именно возобновит диалог с Москвой. Глава государства рассказал, что придерживается позиции, согласно которой региональное содружество должно начать данный процесс «коллективно и с мандатом».

Как отметил финский лидер, Брюссель «бьется» над вопросом возобновления контактов с российской стороной с самого начала украинского кризиса. Но «более серьезно» европейцы начали заниматься этой темой только в последние два года, подчеркнул он.

Ранее президент Польши назвал СВО вызовом «евроатлантическому порядку».

 
Теперь вы знаете
Обычные лекарства могут помешать получить водительские права. От чего отказаться перед анализом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!