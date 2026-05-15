Президент Финляндии призвал вести «неудобные разговоры» о завершении конфликта на Украине

Президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости вести «трудные и неудобные» разговоры о завершении конфликта на Украине. Об этом сообщает Yle.

Стубб заявил, что переговоры с Россией должны начаться только тогда, когда Украина окажется в «сильной позиции». Кроме того, ведущая диалог с Россией сторона должна иметь мандат от Брюсселя и Киева, утверждает политик.

«Чтобы закончить войну, иногда необходимо вести трудные и неудобные разговоры», – констатировал Стубб.

В конце апреля президент Финляндии Александр Стубб выразил уверенность, что «придет время», когда ЕС надо будет «открыть» каналы коммуникации с Россией. По его словам, важным вопросом остается то, кто именно возобновит диалог с Москвой. Глава государства рассказал, что придерживается позиции, согласно которой региональное содружество должно начать данный процесс «коллективно и с мандатом».

Как отметил финский лидер, Брюссель «бьется» над вопросом возобновления контактов с российской стороной с самого начала украинского кризиса. Но «более серьезно» европейцы начали заниматься этой темой только в последние два года, подчеркнул он.

Ранее президент Польши назвал СВО вызовом «евроатлантическому порядку».