Астролог Ермака советовала Трампу прогнозы Жириновского

Астролог экс-руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака Вероника Аникиевич публиковала мемы про президента США Дональда Трампа и в шутку советовала ему прогнозы бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщает РИА Новости.

В одном из постов Аникиевич высказалась о реконструкции Белого дома, а также посоветовала Трампу обратиться к экспертам по фэншуй. Астролог считает, что ошибки в планировке пространства могут привести к долгосрочным и негативным последствиям.

В другой публикации Аникиевич опубликовала изображение с Трампом, который по телевизору смотрит выступление Жириновского. В подписи к посту отмечается, что американский президент пересматривает речи российского политика, чтобы понять свои дальнейшие действия.

13 мая украинское издание Hromadske написало, что Ермак переписывался с гадалкой по имени «Вероника Фэншуй Офис» и советовался с ней по кадровым вопросам как минимум с 2020 года. В частности, с ней он обсуждал кандидатуры премьер-министра Украины, главы Минздрава, генпрокурора и замглавы офиса Зеленского без указания имен.

Ранее суд запретил экс-главе офиса Зеленского Ермаку общаться с гадалкой.