Россиянам могут начать возвращать часть расходов на свадьбу

Депутаты от фракции «Новые люди» Сангаджи Тарбаев, Ксения Горячева и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков разработали законопроект о введении налогового вычета на расходы, связанные с проведением свадьбы. Документ направлен на заключение в правительство, сообщает РИА Новости.

Авторы инициативы предлагают установить социальный налоговый вычет по НДФЛ на товары и услуги, связанные с организацией свадебного мероприятия после государственной регистрации брака.

Вычет предлагается предоставлять однократно — только при заключении брака. Максимальный размер компенсации может составить до 400 тысяч рублей на двоих супругов. При этом расходы необходимо будет подтвердить документально. Перечень услуг и товаров, подпадающих под вычет, должны определить Минфин и Минтруд.

Из суммы вычета планируется исключить расходы, оплаченные работодателем, за счет бюджетных средств, маткапитала и других мер господдержки. Также вычет не будет распространяться на алкогольные напитки, табачную и никотинсодержащую продукцию.

По мнению авторов документа, мера поможет снизить финансовую нагрузку на молодые семьи и повысить прозрачность рынка свадебных услуг.

В апреле 2025 года депутаты уже продвигали аналогичную инициативу. Тогда в пресс-службе партии ЛДПР заявили, что у молодой семьи появится возможность получить налоговый вычет за услуги свадебных агентств, фотографа, видеографа, аренду банкетного зала и другие услуги. Однако каждому из супругов можно будет вернуть не более 150 тысяч рублей.

