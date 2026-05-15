Нетаньяху подаст в суд на The New York Times из-за статьи о палестинцах

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил судиться с американской газетой The New York Times (NYT) из-за статьи о палестинцах. Об этом сообщается на сайте канцелярии премьера еврейского государства.

«Нетаньяху и министр иностранных дел Гидеон Саар распорядились подать в суд на газету New York Times за публикацию одной из самых ужасающих и искаженных лживых статей, когда-либо», — говорится в публикации.

В канцелярии подчеркнули, что речь идет о публикации журналиста NYT Николаса Кристофа.

Последний материал его авторства был опубликован 11 мая. В колонке The Silence That Meets the Rape of Palestinians Кристоф рассказывает о систематическом сексуальном насилии над палестинскими заключенными в Израиле.

Он утверждает, что 14 палестинских мужчин и женщин рассказали ему о сексуальных пытках со стороны военных, тюремных охранников, сотрудников спецслужб и поселенцев. Часть этих свидетельств, по его словам, подтверждается родственниками, адвокатами и другими очевидцами.

