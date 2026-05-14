Палестинцы обвинили израильских военных в сексуальном насилии и пытках

Газета The New York Times обвинила израильские власти в систематическом сексуальном насилии в отношении палестинских заключенных, включая случаи с использованием служебных собак. К такому выводу по итогам собственного расследования пришел ее журналист Николас Кристоф.

Он утверждает, что 14 палестинских мужчин и женщин рассказали ему о сексуальных пытках со стороны военных, тюремных охранников, сотрудников спецслужб и поселенцев. Часть этих свидетельств, по его словам, подтверждается родственниками, адвокатами и другими очевидцами.

В статье описываются случаи насилия в тюрьмах, на блокпостах и во время задержаний. Один из героев публикации Сухайб Абуалькебаш заявил, что после задержания его избивали, унижали и подвергли сексуальному надругательству с применением служебной собаки.

Другие собеседники рассказывали об ударах по гениталиям, угрозах изнасилования, насилии с использованием предметов и травмах, потребовавших хирургического вмешательства.

Кристоф подчеркивает, что не нашел доказательств прямых приказов к пыткам и насилию со стороны израильского руководства. Тем не менее, по его оценке, речь идет не об отдельных инцидентах, а о сложившейся системе, где сексуальное насилие стало инструментом давления на палестинцев.

NYT также ссылается на более ранние доклады ООН и правозащитных организаций, фиксировавшие аналогичные жалобы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал статью «кровавым наветом» и клеветой, израильский МИД — одним из самых ужасных фейков. Власти страны поручили юристам проработать возможность применения «самых жестких правовых мер» в отношении Кристофа и его работодателя.

