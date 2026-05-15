Президент Украины Владимир Зеленский пытается сбежать из Киева каждый раз, когда начинает чувствовать давление из-за тревожной обстановки в стране. Об этом утверждает военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, «именно это» Зеленский сейчас и сделал.

Меркурис добавил, что президенту Украины не помешало отправиться на переговоры с правительством Румынии то, что по его республике продолжают наносить удары, ни то, что экс-глава офиса президента страны Андрей Ермак «движется в сторону тюремной камеры».

Аналитик отметил, что визит Зеленского в Румынию выглядит так, будто он было организован в спешке, а также преследует цель вывезти украинского лидера из Киева.

До этого сообщалось, что руководство Румынии отказалось встречать в аэропорту Зеленского, прибывшего на саммит «Бухарестской девятки». Отмечается, что президент Румынии Никушор Дан не приехал в аэропорт Бухарест. Также Зеленского не стал встречать врио премьер-министра страны Илие Боложана и другие члены правительства.

Ранее сообщалось, что политический кризис в Румынии может серьезно навредить Украине.