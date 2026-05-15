«Это даже не вершина айсберга»: Захарова прокомментировала дело Ермака

Захарова назвала дело Ермака операцией спасения остальных коррупционеров Киева
Уголовное дело против экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака не отражает реальных масштабов коррупции в стране. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с «Известиями».

«Это даже не вершина айсберга. Это операция спасения остальных киевских коррупционеров и тех, кто за ними стоит на Западе», — сказала она.

По словам Захаровой, коррупционная цепочка на Украине включает большое число участников. Среди них украинский лидер Владимир Зеленский, представители правительства, депутаты Верховной рады, а также западные эмиссары, отметила дипломат.

14 мая Высший антикоррупционный суд Украины избрал Ермаку меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере около $3,1 млн. Бывший чиновник заявил, что у него нет таких денег.

11 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили Ермаку обвинения в отмывании 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. Следователи подчеркнули, что после начала российско-украинского конфликта строительство коттеджей не только не остановили, но и начали вести более активно.

Ранее обвинения в адрес Ермака назвали частью плана по принуждению Украины к миру.

 
