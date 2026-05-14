Меркель рассказала, что ей помогало справляться с нагрузками на посту канцлера

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала, что справляться с физическими и психологическими нагрузками во время работы канцлером ей помогали чтение и поездки за город. Об этом она рассказала изданию Focus.

«Я довольно выносливый человек. Но я всегда следила за тем, чтобы у меня было свободное время и я могла иногда что-нибудь почитать. По субботам я почти никогда не выходила из дома», — сказала она.

Меркель вспоминает, что в свободное от работы время она уезжала в Уккермарк, район в федеральной земле Бранденбург, недалеко от Берлина. Именно там находится ее загородный дом.

Бывший канцлер также рассказала, что увлекается садоводством. По ее словам, в этом деле у нее получается не все.

В этом же интервью Меркель призналась, что хотела бы избавиться от вредной привычки есть жареную картошку поздно вечером. Своим лучшим качеством в общении с людьми Меркель назвала умение давать каждому собеседнику шанс, а худшим — нетерпеливость по отношению к любителям поразглагольствовать.

Ангела Меркель — немецкий государственный и политический деятель, бывший федеральный канцлер Германии с 22 ноября 2005 года по 8 декабря 2021 года. Первая женщина на этом посту и третья по продолжительности правления в истории Германии.

Ранее в ФРГ подсчитали, сколько бюджетных денег Меркель потратила на стрижки и макияж.

 
