Меркель назвала блюдо, на которое ее тянет по вечерам в ущерб фигуре

Меркель призналась в желании избавиться от любви к жареной картошке по вечерам
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель хотела бы избавиться от вредной привычки есть жареную картошку поздно вечером. В этом она сама призналась в интервью журналу Focus.

«Иногда у меня возникает слишком сильное желание съесть жареную картошку в десять часов вечера», — ответила она на соответствующий вопрос журналиста.

Своим лучшим качеством в общении с людьми Меркель назвала умение давать каждому собеседнику шанс, а худшим — нетерпеливость по отношению к любителям поразглагольствовать.

«Я бываю нетерпелива, когда кто-то слишком долго говорит», — пояснила бывшая глава правительства Германии.

По словам Меркель, она совершенно не скучает по своей бывшей должности, а наоборот — радуется, что теперь никто не звонит ей среди ночи с политическими вопросами.

«Мне посчастливилось так долго быть федеральным канцлером, что я могла действительно по собственной воле сказать: я больше не баллотируюсь. Это было завершено», — подчеркнула она.

Также корреспондент Focus спросил Меркель, как она поступила с внушительной коллекцией «канцлерских» пиджаков, которые неизменно носила, занимая важный пост. Политик рассказала, что распродала часть гардероба, но некоторые экземпляры, с которыми у нее связаны важные воспоминания, предпочла оставить.

Ранее Меркель назвали кандидатом в переговорщики с Россией.

 
