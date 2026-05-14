Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский находится в панике из-за активного продвижения российских войск на Донбассе. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала.

По версии политолога, глава Украины понимает, что «если линия укрепленных городов на Донбассе падет, русские получат маневренное пространство к западу от Донбасса, смогут продвинуться к Днепру, через центральную и северную Украину, и приблизятся к захвату самого Киева».

Меркурис отмечает, что для беспокойства у Зеленского есть все основания. Он предложил посмотреть на карты, на которых видна вся география продвижения российских войск на Донбассе и нет существенных препятствий, чтобы помешать продвижению к Днепру.

До этого в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Николаевка в Донецкой народной республике. В этом населенном пункте боевые действия вели подразделения группировки войск «Юг».

Согласно данным министерства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли в боях с российскими подразделениями около 1190 бойцов.

Ранее украинские аналитики рассказали о продвижении ВС РФ на Славянском направлении.