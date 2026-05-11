Украинские аналитики рассказали о продвижении ВС РФ на Славянском направлении

Вооруженные силы РФ продвинулись на Славянском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил украинский аналитический портал Deep State.

Как уточняется в материале, продвижение российских войск зафиксировали в районе села Закотное.

6 мая Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» написал, что бойцы ВС РФ прорываются к центру Константиновки в ДНР. По информации журналистов, военнослужащие решили взять город в клещи. Они закрепились в районе местного вокзала, а также заняли район Шанхайского пруда. Кроме того, подразделения начали прорываться в населенный пункт с запада — из села Ильиновка, взятого под контроль в апреле.

За день до этого обозреватели Telegram-канала «Военная хроника» заявили о начале решающей стадии финального сражения за Донбасс. Они уточнили, что последний этап наступил, хоть и с небольшой задержкой по сравнению с первоначальными прогнозами. В публикации также отмечалось, что ВС РФ продолжают свое наступление и приближаются к городу Славянску в ДНР.

Ранее российский боец рассказал, как ВС РФ использовали «вагнеровский телепорт» в ДНР.