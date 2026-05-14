Гаагский трибунал отказал генералу Младичу в освобождении для лечения в Сербии

Судья в Гааге Грасиела Гатти Сантана отказала в просьбе семьи и адвокатов тяжело больного экс-командующего армии боснийских сербов генерала Ратко Младича отпустить его в Сербию для лечения. Об этом РИА Новости сообщил сын генерала Дарко Младич.

«Председатель МОМУТ достигла нового уровня цинизма, когда сообщила, что не выпустит его, потому что он получает «наилучший возможный медицинский уход» от врачей», — сказал он.

По словам Младича-младшего, местные врачи целый месяц не могли диагностировать у генерала инсульт и «лечили его от инфекции мочевыводящих путей».

Он пояснил, что все обвинения в адрес его отца выглядят, как возможность переложить всю вину о развале Югославии на сербов. Все происходящее «не имеет больше отношения ни к справедливости, ни к правосудию, ни к правовым стандартам», это политическая месть стран, подчеркнул Дарко Младич.

Младич командовал армией Республики Сербской в период боснийского конфликта 1992-1995 годов. Потом он 16 лет скрывался и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии признал его виновным по десяти пунктам, включая геноцид в Сребренице, и приговорил к пожизненному сроку.

Ранее отбывающий пожизненный срок генерал Младич перенес второй инсульт за полмесяца.