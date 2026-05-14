В Совфеде рассказали, чем для европейских лидеров обернутся «поцелуи» с Зеленским

Каждому европейскому лидеру, «целовавшему» Владимира Зеленского, придется отвечать за контакты с ним в случае коррупционного крушения президента Украины. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.

«Самым сокрушительным ударом по объединенной Европе будет коррупционное крушение Зеленского, засветившегося на фото со всеми без исключения «объединенными европейцами», — написал он.

По словам Косачева, европейские политики будут оттягивать до последнего, однако фотографии не сотрешь. Сенатор также подчеркнул, что сиюминутной глупости, переросшей в геополитический провал, не исправить.

«Каждому европейскому лидеру, целовавшему Зеленского, предстоит очень больно ответить за политические, а от того тем более циничные и преступные поцелуи», — добавил зампредседателя Совфеда.

До этого бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак взят под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере около $3,1 млн. В администрации Зеленского отказались комментировать эти новости, чем вызвали недовольство со стороны некоторых западных СМИ. Как очередной коррупционный скандал может сказаться на президенте Украины и закроют ли на это глаза в Европе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ назвали последствия ареста Ермака для Зеленского.

 
