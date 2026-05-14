Песков: киевский режим никого не будет щадить и жалеть, если его не обуздать

Киев никого не будет щадить и жалеть, если его не обуздать должным образом. Об этом в беседе с Первым каналом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никого не будет щадить киевский режим, если его не обуздать соответствующим образом, никого не будет беречь и будет всех использовать в своих интересах, весьма и весьма нечистоплотных», — сказал представитель Кремля.

Незадолго до этого депутат рижской городской думы Алексей Росликов высказал мнение, что досрочная отставка латвийского правительства во главе с премьер-министром Эвикой Силиней напрямую связана с поддержкой Украины, которая ответила «контрпродуктивными действиями».

По его словам, Киев допустил «абсолютно хамские действия» и начал использовать территорию Латвии для атак на гражданские объекты внутри России. Это, убежден Росликов, и стало причиной краха кабинета Силини.

