Депутат парламента Британии пожертвовал карьерой ради смещения премьера

Британский парламентарий Джош Саймонс добровольно слагает депутатские полномочия, чтобы расчистить мэру Большого Манчестера Энди Бернэму путь для возвращения в Вестминстер и бросить вызов премьер-министру Киру Стармеру. Об этом он сам написал в соцсети Х.

Представляющий округ Мейкерфилд 32-летний политик обратился к своим избирателям с открытым посланием, в котором заявил, что ставит во главу угла людей и родную страну, поэтому уступает свой депутатский мандат лидеру, отличающемуся бескомпромиссностью, энергией и огромной смелостью.

Говоря об этом человеке, Саймонс назвал его только по имени — «Энди, настоящий, честный и проверенный». Именно Энди Бернэма в Лейбористской партии сейчас считают наиболее вероятным кандидатом на пост премьера в случае отставки Стармера.

Чтобы претендовать на руководство правительством, политик, с 2017 года возглавляющий Большой Манчестер, должен сначала вернуться в парламент — а для этого ему нужен вакантный мандат.

В январе национальный исполнительный комитет лейбористов уже заблокировал его попытку участвовать в довыборах в Палату общин.

Теперь же уход Саймонса автоматически запускает процедуру новых довыборов, где Бернэм может предпринять еще одну попытку. Сам 56-летний политик уже подтвердил, что намерен запросить разрешение национального исполнительного комитета для выдвижения в округе Мейкерфилд, пообещав изменить Лейбористскую партию к лучшему и сделать ее организацией, которой избиратели снова смогут верить.

Ранее британские министры заявили Стармеру о конце его игры.