Президент Литвы оценил возможность диалога ЕС с Путиным по Украине

Науседа признался, что пока не считает возможным диалог с Путиным по Украине

Президент Литвы Гитанас Науседа в данный момент не считает возможным диалог Европейского союза (ЕС) и российского лидера Владимира Путина по ситуации вокруг Украины. Об этом пишет Delfi.

«Сейчас я не вижу никакой возможности для такого контакта или переговоров с Владимиром Путиным», — сказал глава республики в ходе пресс-конференции.

Он добавил, что Москва для старта переговоров якобы должна продемонстрировать свое желание урегулировать конфликт с Киевом.

В конце апреля президент Финляндии Александр Стубб выразил уверенность, что «придет время», когда ЕС надо будет «открыть» каналы коммуникации с Россией. По его словам, важным вопросом остается то, кто именно возобновит диалог с Москвой. Глава государства рассказал, что придерживается позиции, согласно которой региональное содружество должно начать данный процесс «коллективно и с мандатом».

Как отметил финский лидер, Брюссель «бьется» над вопросом возобновления контактов с российской стороной с самого начала украинского кризиса. Но «более серьезно» европейцы начали заниматься этой темой только в последние два года, подчеркнул он.

Ранее Путин раскрыл, кого считает предпочтительным кандидатом на позицию переговорщика ЕС в диалоге с Россией.