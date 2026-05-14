На Украине заявили, что за Ермака не успели внести залог

Украинский журналист Ткач заявил, что за Ермака не успели внести залог

Залог за экс-главу офиса президента Украины Андрея Ермака не внесен к концу банковского рабочего дня, он проведет ночь в СИЗО. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский журналист Михаил Ткач, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

«Как утверждают источники в правоохранительных органах, Ермак остается в СИЗО. Не успели собрать и внести сегодня залог», — написал Ткач.

За полчаса до конца банковского рабочего дня он сообщал, что из 140 млн гривен (порядка $3,1 млн) за Ермака внесли только 14,5 млн ($329 тыс.). По словам журналиста, офис президента задействовал «для решения этого вопроса весь административный ресурс, но мало кто хочет подставляться».

14 мая Высший антикоррупционный суд Украины избрал Ермаку меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере около $3,1 млн. Бывший чиновник заявил, что у него нет таких денег.

11 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили Ермаку обвинения в отмывании 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. Следователи подчеркнули, что после начала российско-украинского конфликта строительство коттеджей не только не остановили, но и начали вести более активно.

Ранее обвинения в адрес Ермака назвали частью плана по принуждению Украины к миру.