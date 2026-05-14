Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Политика

В МИД рекомендовали россиянам не посещать ряд стран

МИД: повышенный риск задержания россиян существует в большей части Европы
Евгений Одиноков/РИА Новости

Россиянам при выезде за рубеж стоит помнить о риске задержания и экстрадиции в США из третьих стран. Об этом директор департамента сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев рассказал РИА Новости.

«У многих государств не только в Европейском союзе, но и в более широком контексте имеются определенные обязательства по выдаче, экстрадиции», — сказал он.

Лукьянцев утверждает, что многие страны обязаны выдавать преступников, включая США, поэтому поездки в большинство государств Европы, Латинской Америки, Австралии, Канады, а также в Армению, Израиль, Южную Корею, Сингапур, Таиланд, Мальдивы, Фиджи, Шри-Ланку, Либерию и Марокко представляют наибольшую опасность.

В связи с этим МИД советует гражданам, имеющим риск конфликтов с американскими или европейскими властями, воздержаться от посещения таких небезопасных направлений.

Недавно в Ассоциации туроператоров России (АТОР) предупредили туристов о новой проблеме при получении шенгенских виз. Отсутствие в загранпаспорте штампов о пересечении границ Шенгенской зоны может стать проблемой при повторной подаче документов на визу.

Ранее сообщалось, что поток российских туристов в Китай вырос после отмены визового режима.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!