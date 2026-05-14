В МИД рекомендовали россиянам не посещать ряд стран

Россиянам при выезде за рубеж стоит помнить о риске задержания и экстрадиции в США из третьих стран. Об этом директор департамента сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев рассказал РИА Новости.

«У многих государств не только в Европейском союзе, но и в более широком контексте имеются определенные обязательства по выдаче, экстрадиции», — сказал он.

Лукьянцев утверждает, что многие страны обязаны выдавать преступников, включая США, поэтому поездки в большинство государств Европы, Латинской Америки, Австралии, Канады, а также в Армению, Израиль, Южную Корею, Сингапур, Таиланд, Мальдивы, Фиджи, Шри-Ланку, Либерию и Марокко представляют наибольшую опасность.

В связи с этим МИД советует гражданам, имеющим риск конфликтов с американскими или европейскими властями, воздержаться от посещения таких небезопасных направлений.

