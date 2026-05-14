«Это не наш масштаб»: Пашинян отказался спорить с Россией

Пашинян: Армения не намерена вступать в спор с Россией

Армения не планирует вступать в спор с Россией. Об этом заявил журналистам премьер-министр страны Никол Пашинян, передает РИА Новости.

По его словам, Армения — маленькая страна и не в ее силах и масштабах вступать в пререкания с РФ.

«Мы не будем спорить с Россией. Это не наша задача, масштаб, цель, а с другой стороны — мы члены ЕАЭС, давайте это тоже не забывать», — сказал Пашинян.

В своей речи президент Армении отметил, что оппозиция якобы делает все, чтобы между испортить отношения Армении и России.

В апреле Пашинян заявлял, что отношения России и Армении сейчас находятся на самом высоком уровне. Он подчеркнул, что победа на предстоящих парламентских выборах лидера «Сильной Армении» Самвела Карапетяна может сильно изменить ситуацию в худшую сторону, вплоть до торговой войны между Москвой и Ереваном.

Парламентские выборы в Армении запланированы на 7 июня 2026 года. На данный момент Пашинян занимается агитационной предвыборной деятельностью, из-за которой отказался ехать в Москву 9 мая, а также принимать участие в саммите ЕАЭС , который пройдет в Астане 28—29 мая.

Ранее стало известно, что Армения может лишиться миллиардов долларов, выйдя из ЕАЭС.