Рубио прокомментировал свой «образ Мадуро» в Китае

Рубио заявил, что его спортивный костюм не связан с Мадуро
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что его спортивный костюм, в котором он сфотографировался во время полета в Китай, не имеет никакого отношения к аресту экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом он сказал в интервью программе NBC Nightly News в Пекине.

«Нет никакого контекста. Это хороший костюм. Мне он нравится. Он удобный», — сказал Рубио.

Госсекретарь также признался, что не знал о существовании такого же спортивного костюма у экс-президента Венесуэлы. Рубио подчеркнул, что никакого скрытого смысла в этом не было и он не знал, что его фотографируют.

Помощник главы американской администрации Стивен Ченг 13 мая опубликовал фото Рубио на борту президентского самолета в сером спортивном костюме, назвав его «костюм «Венесуэла» линейки Nike Tech Fleece». После задержания Мадуро в январе продажи такого же костюма резко выросли. Цена на него увеличилась с $180 до $500-1000 на аукционах и специализированных площадках.

Ранее Рубио застали врасплох вопросом об уничтоженной школе в Иране.

 
