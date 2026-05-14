Израиль выразил готовность возобновить боевые действия против Ирана

Израиль готов возобновить боевые действия против Ирана, если это потребуется, чтобы нейтрализовать остающиеся угрозы. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац, его слова приводит РИА Новости.

Кац в ходе церемонии памяти павших в Шестидневной войне и Войне на истощение выступил с утверждением, что «миссия не завершена», и нужно «завершить кампанию и гарантировать, что иранская сторона больше не будет представлять угрозу», которую она якобы создает «для Израиля, американской армии и всего свободного мира на протяжении многих поколений».

«Мы готовы к возможности, что вскоре нам придется снова действовать ради достижения этих целей», — указал он.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война с Ираном «еще не окончена», поскольку «еще есть ядерные материалы, обогащенный уран, которые необходимо вывезти из Ирана». Он также отметил стремление Тегерана производить баллистические ракеты.

Ранее Путин назвал конфликт Ирана и США очень тяжелым и сложным.

 
