Си Цзиньпин назвал визит Трампа в Китай историческим

Председатель КНР Си Цзиньпин считает историческим рабочий визит президента США Дональда Трампа в Пекин. Его слова передает РИА Новости.

Он заявил, что американо-китайские отношения являются самыми важными двусторонними отношениями в мире.

В четверг в Пекине прошли переговоры между Си и Трампом в рамках второго дня официального государственного визита американского лидера. Это стало первой поездкой политика в Пекин со времен его первого президентского срока в 2017 году.

Они обменялись мнениями по важнейшим международным и региональным вопросам, таким как ситуация на Ближнем Востоке, украинский кризис и ситуация на Корейском полуострове. Политики согласились, что Иран не должен иметь ядерного оружия. Си выразил интерес к увеличению закупок американской нефти.

Вместе с американским лидером в Пекин также прибыли известные бизнесмены, чтобы заключить выгодные контракты с китайской стороной.

Ранее Си Цзиньпин призвал США к осторожности в тайваньском вопросе.