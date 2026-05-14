Украину обвинили в контрабанде опиатов из Афганистана

МИД РФ: Украина превратилась в центр производства наркотиков
Украина стала не только крупным перевалочным пунктом контрабанды опиатов из Афганистана, но также занимается и производством наркотиков на своей территории. Об этом заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский в ходе круглого стола на тему угрозы распространения преступности и наркотиков с территории Украины, передает РИА Новости.

«Украина превратилась в крупный перевалочный пункт контрабанды афганских опиатов и в центр производства синтетических наркотиков», — сказал он.

В своем выступлении он подчеркнул, что киевский режим готов на все ради получения финансовой помощи от Евросоюза. Киев готов вовлечь в наркозависимость не менее четверти населения Украины, заявил Любинский. По его мнению, наркобизнес используется для нанесения вреда и гражданам России.

До этого дипломат сообщил, что на Украине с 2014 года процветает незаконная торговля органами. Он обратил внимание на то, что масштабы этой торговли игнорируются экспертами Организации Объединенных Наций (ООН) в своих исследованиях.

Также Любинский рассказал, что масштабные поставки вооружений Киеву привели к многократному росту незаконного оборота оружия.

Ранее стало известно, что спецслужбы Украины уличили в помощи террористическим группировкам.

 
