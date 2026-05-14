МИД РФ: торговля органами процветает на Украине с 2014 года, ее игнорируют в ООН

Незаконная торговля органами процветает на Украине с 2014 года. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский, пишет РИА Новости.

В ходе круглого стола на тему угрозы распространения преступности и наркотиков с территории Украины Любинский обратил внимание на то, что масштабы этой торговли игнорируются экспертами Организации Объединенных Наций (ООН) в своих исследованиях.

Также Любинский сообщил, что масштабные поставки вооружений Киеву привели к многократному росту незаконного оборота оружия. По словам замглавы МИД РФ, превалирующая его часть не доходит до фронта.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти покрывают бизнес черных трансплантологов и занимаются вывозом за рубеж органов украинцев. Она привела в пример инцидент, произошедший в июне 2023 года, — на границе был задержан член благотворительной организации, который по факту занимался торговлей украинскими детьми — в том числе в качестве доноров органов. Его отпустили под залог в размере миллиона гривен, после чего он сбежал из страны.

Захарова считает, что в этом бизнесе замешан официальный Киев, который разрешил вывозить за рубеж органы своих граждан.

