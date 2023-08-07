МИД России раскрыл данные о торговле органами на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти покрывают бизнес черных трансплантологов и занимаются вывозом за рубеж органов украинцев, сообщает «Российская газета».

Она пояснила, что Украина находится в списке мировых лидеров в незаконном бизнесе черных трансплантологов, причем заняла эти позиции еще в конце 90-х годов, когда в СМИ появились первые публикации, вызвавшие скандалы на Украине.

«Есть данные о том, что в июне 2023 года представители Минздрава одной из натовских стран договорились с украинской стороной о поставке вагона-рефрижератора с человеческими органами и частями тела, которые чаще всего используют в трансплантологии. Это роговицы глаза, некоторые кости, соединительные ткани, сердца и печень», — пишет Захарова.

Она привела в пример инцидент, произошедший в июне 2023 года — на границе был задержан член благотворительной организации, который по факту занимался торговлей украинскими детьми — в том числе, в качестве доноров органов. Он отпущен под залог в размере миллиона гривен, после чего сбежал из страны.

Захарова считает, что в этом бизнесе замешан официальный Киев, который официально разрешил вывозить за рубеж органы своих граждан.

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