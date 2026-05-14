Политолог допустил, что Трамп уедет из Китая с пустыми руками

Президент США Дональд Трамп может уехать из Китая с пустыми руками, поскольку он отправился в Пекин в образе проигравшего как в торговых войнах с КНР, так и в противостоянии с Ираном. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог-американист Малек Дудаков.

«То есть переговорная позиция Трампа откровенно слабая. В таких условиях он старается разменивать американские инвестиции, в том числе в IT-секторе, на уступки со стороны Китая», — отметил эксперт.

Он также допустил, что Трамп может пообещать в моменте сократить военные поставки Тайваню взамен на то, что Китай окажет давление на Иран в вопросе Ормузского пролива. Однако, по словам политолога, вряд ли эта попытка увенчается успехом.

13 мая начался государственный визит Трампа в Китай. В Пекине прошли переговоры американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча длилась более двух часов.

Изначально поездка планировалась на конец марта, однако ее пришлось перенести из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Вместе с главой Белого дома в Пекин прибыла большая делегация американских бизнесменов. Одной из ключевых тем саммита станет урегулирование иранского кризиса и разблокировка судоходства в Ормузском проливе.

Ранее в Госдуме назвали нелегкой поездку Трампа в Китай.