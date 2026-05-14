Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Политика

Политолог допустил, что Трамп уедет из Китая с пустыми руками

Политолог Дудаков: Трамп вряд ли достигнет поставленных целей в Китае
Evan Vucci/Reuters

Президент США Дональд Трамп может уехать из Китая с пустыми руками, поскольку он отправился в Пекин в образе проигравшего как в торговых войнах с КНР, так и в противостоянии с Ираном. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог-американист Малек Дудаков.

«То есть переговорная позиция Трампа откровенно слабая. В таких условиях он старается разменивать американские инвестиции, в том числе в IT-секторе, на уступки со стороны Китая», — отметил эксперт.

Он также допустил, что Трамп может пообещать в моменте сократить военные поставки Тайваню взамен на то, что Китай окажет давление на Иран в вопросе Ормузского пролива. Однако, по словам политолога, вряд ли эта попытка увенчается успехом.

13 мая начался государственный визит Трампа в Китай. В Пекине прошли переговоры американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча длилась более двух часов.

Изначально поездка планировалась на конец марта, однако ее пришлось перенести из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Вместе с главой Белого дома в Пекин прибыла большая делегация американских бизнесменов. Одной из ключевых тем саммита станет урегулирование иранского кризиса и разблокировка судоходства в Ормузском проливе.

Ранее в Госдуме назвали нелегкой поездку Трампа в Китай.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!