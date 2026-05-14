Часть залога за Ермака решила внести юрист Тапанова

Юрист Тапанова перечислит 8 млн гривен для освобождения экс-главы ОПУ Ермака
Член наблюдательных советов «Укрнафты» и «Ощадбанка», украинский юрист Роза Тапанова заявила о намерении внести 8 млн гривен залога (примерно $184 тыс.) за бывшего главу офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом она написала на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Тапанова пояснила, что эти деньги — часть ее официальных доходов, указанных в ежегодной декларации.

«Считаю это целесообразным для обеспечения конституционного права на защиту и поддержку принципа презумпции невиновности», — написала она.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные высшего антикоррупционного суда Украины, всего к настоящему моменту за Ермака внесли 14,5 млн из 140 млн гривен залога.

Тапанова, по данным украинских СМИ, работала в юридической фирме ООО «Международная юридическая компания», основанной Андреем Ермаком в конце 90-х. Позже они основали адвокатское объединение.

14 мая Высший антикоррупционный суд Украины избрал Ермаку меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток. Освободиться он может под залог в размере около $3,1 млн. Сам бывший чиновник заявил, что у него нет таких денег, однако у него есть друзья, которые могут помочь.

12 мая сотрудники антикоррупционных структур предъявили Ермаку обвинения в отмывании 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. Свою вину он отрицает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

