Экс-глава ЦРУ прогнозирует затягивание войны США и Ирана

Война США и Израиля против Ирана
Экс-глава ЦРУ заявил, что война с Ираном продолжится еще несколько месяцев
U.S. Navy/Reuters

Бывший директор ЦРУ Леон Панетта считает, что война США с Ираном продлится еще несколько месяцев из-за нерешенных важнейших вопросов. Его слова передает Independent.

Панетта заявил, что Иран обладает значительным влиянием на Ормузский пролив, фактически имея «пистолет у нашей головы», контролируя жизненно важный глобальный маршрут транспортировки нефти.

Он поставил под сомнение эффективность дальнейших авиаударов США или развертывания наземных войск, предположив, что военные действия не смогут существенно изменить иранский режим или предоставить рычаги влияния.

Экс-глава ЦРУ подчеркнул необходимость создания переговорного механизма для решения ситуации в Ормузском проливе и ядерной проблемы, предложив создать коалицию союзников для гарантирования свободного передвижения через пролив.

Он также раскритиковал переговорщиков президента США за недостаток дипломатического опыта и выразил обеспокоенность по поводу отсутствия доверия между Вашингтоном и Тегераном.

До этого бывший глава американского Национального центра по борьбе с терроризмом, член Республиканской партии Джо Кент высказал мнение, что США все еще могут «скорректировать курс» и выйти из тупика в Иране.

Ранее Вэнс назвал переговоры США с Ираном «очень агрессивными».

 
