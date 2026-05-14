Трамп и Си Цзиньпин обсудили расширение бизнеса в США и Китае

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на встрече с президентом США Дональдом Трампом обсудил расширение доступа американского бизнеса на китайский рынок. Об этом сообщил Белый дом.

Отмечается, что лидеры двух стран обговорили пути расширения экономического сотрудничества между США и Китаем, включая расширение доступа на рынки для американского бизнеса в КНР и увеличение китайских инвестиций в экономику Соединенных Штатов.

Также Си Цзиньпин выразил интерес к увеличению закупок нефти у США.

14 мая в Пекине стартовали переговоры между Си и Трампом, прибывшим в Китай с трехдневным визитом, который стал первой поездкой Трампа в Пекин за последние девять лет — со времен его первого президентского срока в 2017 году. Изначально встреча планировалась на конец марта, однако ее пришлось перенести из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и операции США и Израиля против Ирана.

Вместе с Трампом в Пекин прибыла большая делегация американских бизнесменов. Одной из ключевых тем саммита станет урегулирование иранского кризиса и разблокировка судоходства в Ормузском проливе.

Ранее в Госдуме заявили, что Трампа всегда готовы принять в Москве.