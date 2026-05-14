В Кремле ответили на вопрос о назначении новых губернаторов

Песков о назначении Путиным новых губернаторов: каждый раз это отдельное решение
Максим Блинов/Михаил Метцель/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал назначение новых губернаторов Белгородской и Брянской областей.

«Каждый раз это отдельное решение главы государства. Вы знаете, что вчера состоялись беседы президента с новыми назначенцами, и по результатам этих бесед собственно президент и принял окончательное решение. Работают социальные лифты, работают программы подготовки кадров. Особенно, конечно, это программа по совершенствованию навыков участников СВО..., но, разумеется, все назначения не могут ограничиваться только ими», — сказал он на брифинге.

Накануне президент принял отставки губернаторов Белгородской и Брянской областей Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза. Причиной их ухода называли ухудшение качества жизни жителей этих двух приграничных регионов, которые постоянно находятся под обстрелом. Песков заявил, что им предложат новые места работы. Какие, он не уточнил.

По данным СМИ, Гладков может занять пост посла России в Абхазии, а Богомаз — перейти в Госдуму и занять место экс-депутата Айрата Фаррахова.

Временно исполняющими обязанности губернатора Белгородской области назначен Александр Шуваев, Брянской — Егор Ковальчук.

Ранее новый глава Дагестана отправил в отставку правительство региона.

 
