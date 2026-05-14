Вэнс сравнил себя с главным героем фильма «Один дома»

Вэнс: я чувствую себя главным героем фильма «Один дома», пока Трамп в Китае

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что чувствует себя главным героем фильма «Один дома», пока американский лидер Дональд Трамп находится в Китае. Его слова приводит ТАСС.

«Я не путешествую с президентом. В такие дни, как сегодня, я, бывает, чувствую себя как персонаж Маколея Калкина в «Один дома», — признался он во время общения с журналистами.

По словам Вэнса, ему непривычно находиться в Белом доме одному в абсолютной тишине. Значительная часть команды президента сейчас находится с ним в Пекине. В том числе госсекретарь США Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и министр финансов Скотт Бессент.

Официальный визит президента США в Китай продлится до 15 мая включительно. Одной из ключевых задач этой поездки является устранение двусторонних торгово-экономических противоречий между странами. Кроме того, планируется обсуждение ключевых проблем глобальной повестки, в частности, военного конфликта США с Ираном и отношений Пекина и Москвы.

В Белом доме также рассчитывают, что в рамках визита удастся начать диалог о контроле над ядерным оружием и заключить ряд экономических и торговых контрактов с крупнейшими китайскими компаниями.

Ранее охранник Трампа оказался причиной спора США и Китая.