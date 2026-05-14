Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Политика

Шойгу прокомментировал признание территорий в составе России

Шойгу: РФ продолжит добиваться признания возврата территорий в свой состав
Евгений Биятов/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия продолжит добиваться международно-правового признания возврата территорий в свой состав. Об этом сообщает РИА Новости.

«Продолжим добиваться международно-правового признания возвращения территорий в состав России и обеспечения всех прав и свобод человека», — отметил он в рамках встречи секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

Шойгу прибыл в Бишкек накануне. Он примет участие в 21-й встрече профильных структур государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. Кроме того, Шойгу выступит в ходе заседания с оценками ситуации в сфере международной безопасности. Отмечается, что Россия «придает большое значение укреплению сотрудничества в формате ШОС и повышению роли и авторитета организации в мире».

Россия и Киргизия являются активными членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Москва остается одним из крупнейших торговых партнеров Бишкека. Важную роль играет Российско-Кыргызский фонд развития, финансирующий инфраструктурные и промышленные проекты в республике.

Ранее Шойгу рассказал о «выдавливании» российских войск из Приднестровья.

 
Теперь вы знаете
Возможный скачок инфляции, дополнительный выходной из-за ЧС и спецбатончик для пожарных. Что нового к утру 14 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!