Шойгу прокомментировал признание территорий в составе России

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия продолжит добиваться международно-правового признания возврата территорий в свой состав. Об этом сообщает РИА Новости.

«Продолжим добиваться международно-правового признания возвращения территорий в состав России и обеспечения всех прав и свобод человека», — отметил он в рамках встречи секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

Шойгу прибыл в Бишкек накануне. Он примет участие в 21-й встрече профильных структур государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. Кроме того, Шойгу выступит в ходе заседания с оценками ситуации в сфере международной безопасности. Отмечается, что Россия «придает большое значение укреплению сотрудничества в формате ШОС и повышению роли и авторитета организации в мире».

Россия и Киргизия являются активными членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Москва остается одним из крупнейших торговых партнеров Бишкека. Важную роль играет Российско-Кыргызский фонд развития, финансирующий инфраструктурные и промышленные проекты в республике.

Ранее Шойгу рассказал о «выдавливании» российских войск из Приднестровья.