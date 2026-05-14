Си и Трамп договорились о проведении саммита G20

Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились о проведении неформальной встречи лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и саммита «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщило китайское госагентство Синьхуа.

«Главы двух государств договорились оказывать друг другу поддержку в успешном проведении в этом году неформальной встречи лидеров АТЭС и саммита G20», — говорится в сообщении.

G20 — неформальный форум ведущих развитых и развивающихся экономик мира, созданный в 1999 году. В его состав входят 19 государств, включая Россию, а также два коллективных участника — Европейский и Африканский союзы.

В четверг в Пекине стартовали переговоры между Си и Трампом. Это стало первой поездкой американского политика в Пекин со времен его первого президентского срока в 2017 году.

Вместе с Трампом в Пекин прибыла большая делегация американских бизнесменов. Одной из ключевых тем саммита станет урегулирование войны США и Ирана, а также разблокировка судоходства в Ормузском проливе.

Ранее Ушаков высказался об участии Путина в саммите G20 в Майами.

 
