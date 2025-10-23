На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп помиловал основателя криптовалютной биржи Binance

Трамп помиловал основателя криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп помиловал основателя и бывшего директора криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Президент Трамп помиловал Чанпэна Чжао», — говорится в публикации.

В мае 2024 года основатель криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао был приговорен в США к четырем месяцам тюрьмы за финансовые преступления. Отмечалось, что приговор оказался значительно меньше срока в три года, который требовали американские прокуроры.

До этого газета Financial Times писала, что Трамп и его семья заработали не менее $1 млрд на проектах, связанных с криптовалютами, за последний год. Значительный рост благосостояния президента связан с его участием в криптобизнесе, в частности, через мем-монеты, связанные с его президентством, и токены от компании World Liberty Financial.

Ранее DeepSeek оказалась лучшим криптотрейдером среди популярных ИИ-моделей.

