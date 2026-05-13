Против Найджела Фаража начали расследование из-за подаренных ему £5 млн
Парламент Великобритании проведет расследование в отношении лидера правой партии Reform UK Найджела Фаража. Об этом сообщает газета The Guardian.

Расследование связано с тем, что в 2024 году Фараж получил в подарок £5 млн от криптовалютного миллиардера Кристофера Харборна и не сообщил об этом. Отмечается, что Фараж получил деньги до того, как выставил свою кандидатуру на выборах, а потом прошел в парламент Великобритании. При этом политик подчеркнул, что это был частный подарок на оплату его личной охраны.

По действующим правилам все подарки и пожертвования, полученные в течение 12 месяцев перед началом работы в парламенте, нужно декларировать. Жалобу в комитет направила Консервативная партия.

В феврале Кир Стармер заявил, что не намерен покидать пост премьер-министра Великобритании на фоне скандала из-за назначения послом в США Питера Мандельсона, которого обвинили в связях со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном. По данным газеты Daily Mail, экс-дипломат делился конфиденциальными сведениями с Эпштейном, что позволило тому заработать миллионы фунтов на финансовых рынках.

Ранее Кирилл Дмитриев предсказал отставку премьера Великобритании на следующей неделе.

 
