В СЗФО протестируют проект по защите детей от влияния западных спецслужб

Кравцов: проект по защите детей от влияния западных спецслужб запустят в СЗФО

В Северо-Западном федеральном округе будет запущен пилотный проект, направленный на защиту детей от влияния террористических организаций и западных спецслужб. Этот проект, в рамках которого предусмотрена работа с родителями, реализуется при поддержке общества «Знание», как сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

На совещании, посвященном дополнительным мерам по противодействию вовлечению несовершеннолетних в диверсионно-террористическую деятельность, которое провел полномочный представитель президента РФ в СЗФО Игорь Руденя, Кравцов отметил важность данной инициативы.

«Мы... сейчас провели небольшое совещание по работе с подростками, с детьми в плане... профилактики возможных негативных явлений, которые, к сожалению, происходят в школах, и во многом эти явления связаны с работой западных спецслужб, которые пытаются раскачать ситуацию внутри нашей страны... прежде всего, воздействуя на детей и школьников», — подчеркнул министр в беседе с журналистами.

Кравцов добавил, что несмотря на существующую воспитательную работу в образовательных учреждениях, важно вовлекать родителей в процесс профилактики. Несовершеннолетние могут не осознавать все риски, связанные с вовлечением в противоправные действия.

Министр пояснил, что работа включает информирование родителей о возможных последствиях участия их детей в диверсионно-террористической деятельности под воздействием внешних факторов.

Ранее сообщалось, что в России активизируют кибердружины для защиты детей.