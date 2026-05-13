Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

В СЗФО протестируют проект по защите детей от влияния западных спецслужб

Кравцов: проект по защите детей от влияния западных спецслужб запустят в СЗФО
Alie04/Shutterstock/FOTODOM

В Северо-Западном федеральном округе будет запущен пилотный проект, направленный на защиту детей от влияния террористических организаций и западных спецслужб. Этот проект, в рамках которого предусмотрена работа с родителями, реализуется при поддержке общества «Знание», как сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

На совещании, посвященном дополнительным мерам по противодействию вовлечению несовершеннолетних в диверсионно-террористическую деятельность, которое провел полномочный представитель президента РФ в СЗФО Игорь Руденя, Кравцов отметил важность данной инициативы.

«Мы... сейчас провели небольшое совещание по работе с подростками, с детьми в плане... профилактики возможных негативных явлений, которые, к сожалению, происходят в школах, и во многом эти явления связаны с работой западных спецслужб, которые пытаются раскачать ситуацию внутри нашей страны... прежде всего, воздействуя на детей и школьников», — подчеркнул министр в беседе с журналистами.

Кравцов добавил, что несмотря на существующую воспитательную работу в образовательных учреждениях, важно вовлекать родителей в процесс профилактики. Несовершеннолетние могут не осознавать все риски, связанные с вовлечением в противоправные действия.

Министр пояснил, что работа включает информирование родителей о возможных последствиях участия их детей в диверсионно-террористической деятельности под воздействием внешних факторов.

Ранее сообщалось, что в России активизируют кибердружины для защиты детей.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!