В Госдуме обратились к Сербии, которая впервые провела военные учения с НАТО

Сербии, впервые в истории принявшей на своей территории совместные военные учения с НАТО, стоит окончательно определиться с внешнеполитической ориентацией — либо Североатлантический альянс, либо Россия. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Сербия официально не входит в НАТО и придерживается политики военного нейтралитета, что неоднократно подчеркивается сербской стороной при проведении любых учений. Но, тем не менее, в НАТОвских маневрах Белград вообще-то участвует ежегодно с 2014-го, а нынешние просто первые, что проводятся на сербской территории. Власти страны, между прочим, пострадавшей от бомбардировок НАТО, все время пытаются усидеть на двух стульях: и с Североатлантическим альянсом не рассориться, и российский газ со скидками получать. При этом периодически в информационном поле появляются свидетельства того, что для нас Сербия не так уж и дружественна, к примеру, тайно поставляла оружие Украине. Думаю, Белграду следует определиться, какую сторону принять, а то падение между этих двух опор может оказаться весьма болезненным», — сказал парламентарий.

Сербия впервые проводит совместные военные учения с НАТО на полигоне Боровац. По данным минобороны страны, в учениях приняли участие около 600 военных из Сербии, Италии, Румынии и Турции. За учениями следили наблюдатели из нескольких стран НАТО, включая США, Великобританию и Францию.

