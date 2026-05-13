Назначен новый председатель правительства Дагестана

Магомед Рамазанов назначен Председателем Правительства Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы Республики Дагестан в Telegram-канале.

Отмечается, что соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности главы региона Федор Щукин.

Новому премьер-министру Дагестана поручено представить предложения о структуре органов власти и составе правительства.

6 мая Щукин отправил правительство Дагестана в отставку. Обязанности председателя правительства республики временно возложили на Рамазанова, который ранее работал заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

13 мая, на сессии Народного Собрания, врио главы региона представил кандидатуру Рамазанова депутатам. Парламент поддержал этот выбор единогласно.

Ранее Меликов завершил речь на парламентской сессии Дагестана стихами Гамзатова.