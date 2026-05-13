Назначен новый председатель правительства Дагестана

Магомед Рамазанов назначен Председателем Правительства Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы Республики Дагестан в Telegram-канале.

Отмечается, что соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности главы региона Федор Щукин.

Новому премьер-министру Дагестана поручено представить предложения о структуре органов власти и составе правительства.

6 мая Щукин отправил правительство Дагестана в отставку. Обязанности председателя правительства республики временно возложили на Рамазанова, который ранее работал заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

13 мая, на сессии Народного Собрания, врио главы региона представил кандидатуру Рамазанова депутатам. Парламент поддержал этот выбор единогласно.

