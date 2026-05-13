Кабмин предложили обязать регулировать цены в России на некоторые товары

В России нужно создать механизм борьбы с ростом цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, который внес соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы, документ есть в распоряжении «Ленты.ру».

Он отметил, что кабмин имеет «законодательное право устанавливать предельно допустимую розничную стоимость на товары первой необходимости». Однако, по словам Миронова, чиновники это право не используют, и поэтому «цены на продукты растут как на дрожжах».

«Для решения этой проблемы партия предлагает обязать правительство устанавливать предельные цены на товары первой необходимости», — подчеркнул Миронов.

Депутат указал, что по действующим правилам правительство не может сразу все «заморозить». Он уточнил, что для начала Минэкономики необходимо провести анализ состояния розницы, учитывая влияние «сезонных факторов». Далее министерство должно разработать проект постановления об ограничении роста цен, согласовать его с Минпромом и Минсельхозом с указанием наименований товаров, предельной розничной стоимости и срока действия постановления. После этого документ должен поступить в правительство, где его либо примут, либо отклонят.

«Процедура такая, что отдельным чиновникам ситуацию проще спустить на тормозах или сделать вид, что все под контролем», — считает депутат.

Миронов отметил, что с такой позицией партия не согласна, поэтому призывает заставить чиновников выполнять свою работу. По его мнению, принятие законопроекта даст возможность снизить масштабы продовольственной инфляции и защитить россиян от необоснованного роста цен.

Ранее ФАС выдала предостережения экспертам из-за заявлений в СМИ о возможном росте цен.