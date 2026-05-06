Эксперты, заявившие в СМИ о росте цен, получили предостережения от ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предостережения экспертам, которые заявили в СМИ о возможном росте цен на социально значимые товары. Об этом сообщается на сайте службы.

ФАС рассказала, что начальник аналитического отдела инвесткомпании «ИК «Риком-Траст» озвучил в СМИ прогноз о предстоящем росте цен на продовольственные товары, а директор по коммуникациям «GIS Mining» и генеральный директор ООО «Альянс Тракс» заявили об увеличении стоимости топлива в текущем году.

Как считает ведомство, такие прогнозы могут быть восприняты участниками рынка как побуждение к изменению стоимости товаров, а также спровоцировать повышенный спрос со стороны потребителей.

«Выступавшим в СМИ экспертам ФАС России выдала предостережения», — говорится в сообщении.

В апреле сообщалось, что новый закон о платформенной экономике, который вступит в силу с октября нынешнего года, приведет к увеличению цен на товары в маркетплейсах. В соответствии с новыми правилами площадки, в частности, обязаны будут заключать с продавцами и владельцами пунктов выдачи заказов электронные договоры и осуществлять их проверку через госреестры.

Ранее выяснилось, что россияне на фоне роста цен начали реже покупать шоколад.