В России рассказали, что может произойти с Украиной к концу года

Потенциальное соглашение по обороне между США и Украиной, предполагающее экспорт Киевом военных технологий в Штаты, говорит о том, что украинское лобби в США стремится укрепить свои позиции. Однако к концу года Украина может оказаться в столь плачевном состоянии, что даже возможный приход демократов в конгресс после промежуточных выборов никак не поможет Киеву. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Малек Дудаков.



«Позиции украинского лобби остаются крайне шаткими в Вашингтоне, хоть они и надеются на то, что им удастся дотянуть до ноябрьских выборов, а там, если побеждают демократы, с ними будет проще договориться представителям Киева, нежели чем с республиканцами из команды Трампа. Возможно, что к концу года Украина будет в таком плачевном состоянии с военной и экономической точки зрения, что это им уже не поможет», — отметил он.



Проект соглашения между США и Украиной в оборонной сфере говорит о том, что украинское лобби стремится показать своим сторонникам в Вашингтоне, что Украина не только берет деньги, но и сама способна «что-то предложить».



До этого телеканал CBS сообщал, что Госдепартамент США и посол Украины подготовили проект меморандума с условиями возможного соглашения о военном сотрудничестве, по которому Киев получит возможность поставлять Вашингтону военные технологии.







