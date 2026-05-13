В Госдуме объяснили, зачем США хотят заключить новое соглашение с Украиной

Готовящееся оборонное соглашение между США и Украиной, которое предполагает экспорт Киевом военных технологий в США, говорит о желании Штатов получить больше практического опыта применения БПЛА и безэкипажных катеров. Так американцы хотят усовершенствовать свою армию. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.



«Европа берет от Украины технологии новые с точки зрения применения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, но практически все заводы по производству дронов расположены на территории Евросоюза. Они там совершенствуются, испытывают это на поле боя, на Украине. Я думаю, такая же схема будет и с США», — сказал парламентарий.



По словам Колесника, потенциальное соглашение Киева и Вашингтона по экспорту оружия позволит американцам «прокручивать свои технологии» в условиях реальных боевых действий, а взамен получать от ВСУ опыт применения поставленных Украине высокотехнологичных средств ведения боя.



К примеру, отметил депутат, беспилотники для Украины производятся в Европе, а Брюссель получает возможность усовершенствовать тактику их применения в армиях европейских стран на основе опыта ВСУ. Нечто похожее, по мнению Колесника, предполагает соглашение между США и Украиной по обороне.



До этого телеканал CBS сообщал, что Госдепартамент США и посол Украины подготовили проект меморандума с условиями возможного соглашения о военном сотрудничестве, по которому Киев получит возможность поставлять Вашингтону военные технологии.

Ранее Сибига высказался о положении Украины в конфликте: «У нас есть карты».