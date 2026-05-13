Порошенко раскрыл, чем обернется коррупционный скандал для Украины

Efrem Lukatsky/AP

Коррупционный скандал в ближайшем окружении президента Владимира Зеленского серьезно ударит по Украине. Об этом заявил бывший глава государства Петр Порошенко, чьи слова приводит Politico.

«К несчастью, коррупционные скандалы такого рода в военное время создают серьезные проблемы для страны», — констатировал экс-президент.

По его словам, речь идет о подрыве обороноспособности, ущербе международной репутации и проблемах с европейской интеграцией.

11 мая сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) предъявили Ермаку обвинения в отмыве 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. НАБУ опубликовало записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой подозреваемый обсуждал с дизайнером проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее обвинения в адрес Ермака назвали частью плана по принуждению Украины к миру.

 
