«Широкая повестка»: в Госдуме ответили на вопрос о визите Трампа в Москву

Визит президента США Дональда Трампа в Россию в этом году возможен. Американский лидер может приехать в Москву не только в рамках мирного процесса по Украине, но и с целью обсуждения более широкого круга вопросов, включая космос и экологию. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.



«Конечно, [визит] возможен. Вы помните, как быстро был организован визит [президентов РФ и США] в Анкоридж. Тут то же самое. Могут быстро организовать и визит в Москву. Трамп может приехать для решения большого количества вопросов», — сообщил парламентарий.



По словам Чепы, в случае визита Трампа в Россию речь пойдет, скорее всего, об украинском урегулировании, о вопросах двустороннего сотрудничества государств, в том числе о вопросе соглашения по ядерному сдерживанию.



«Тут огромное количество вопросов — вопросов безопасности, экологических вопросов, космоса, чего угодно. Широкая повестка. Мы знаем, что сегодня не действуют ранее все подписанные соглашение с Соединенными Штатами Америки по сдерживанию наступательного оружия», — отметил он.



Трамп не исключил, что может приехать в Россию в 2026 году. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Китай.



«Это может [произойти]. Я сделаю все, что необходимо [для урегулирования на Украине]», — заявил американский лидер в ответ на вопрос о возможности визита в Россию до конца текущего года.



