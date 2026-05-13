Лавров обвинил Запад в нечистоплодных методах по нефтяному вопросу

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил США в попытке принуждения стран к покупке американских, а не российских энергоресурсов. Об этом он рассказал в интервью RT India.

Министр назвал давление Вашингтона на всех с требованием не покупать нефть из России нечистоплотными методами, которые можно назвать колониальными и неоколониальными. По словам министра, речь идет о методах эксплуатации.

«Суть которых — заставить всех покупать не дешевую нефть у России, а дорогие нефть и сжиженный природный газ в Соединенных Штатах», — подчеркнул Лавров.

Он отметил, что таким образом США стремятся править миром через контроль мировой энергетики. Однако таким методам давления поддаются не все, приведя в пример Индию, которая сама решает «в каких объемах и у кого закупать ресурсы».

До этого Лавров заявил, что одной из целей операции США в Иране является взятие под контроль нефть, которая проходит через Ормузский пролив.

Ранее Венгрии сделали заявление о будущих поставках российской нефти.