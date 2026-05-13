Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

Лавров обвинил Запад в нечистоплодных методах по нефтяному вопросу

Лавров: Запад принуждает страны нечистоплотными методами не покупать нефть из РФ
Сергей Гунеев/РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил США в попытке принуждения стран к покупке американских, а не российских энергоресурсов. Об этом он рассказал в интервью RT India.

Министр назвал давление Вашингтона на всех с требованием не покупать нефть из России нечистоплотными методами, которые можно назвать колониальными и неоколониальными. По словам министра, речь идет о методах эксплуатации.

«Суть которых — заставить всех покупать не дешевую нефть у России, а дорогие нефть и сжиженный природный газ в Соединенных Штатах», — подчеркнул Лавров.

Он отметил, что таким образом США стремятся править миром через контроль мировой энергетики. Однако таким методам давления поддаются не все, приведя в пример Индию, которая сама решает «в каких объемах и у кого закупать ресурсы».

До этого Лавров заявил, что одной из целей операции США в Иране является взятие под контроль нефть, которая проходит через Ормузский пролив.

Ранее Венгрии сделали заявление о будущих поставках российской нефти.

 
Теперь вы знаете
Мощный пожар в Москве, усиленный контроль из-за хантавируса и уроки по работе с ИИ. Что нового к утру 13 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!